Sorteggi ottavi Europa League: le rivali di Milan e Roma

Dopo l’uscita del Napoli, le speranze italiane in Europa League rimangono appese alle due squadre rimaste in lizza, Milan e Roma. L’urna di Nyon non si è rivelata esattamente benevola, nei riguardi delle italiane ancora in competizione. Secondo quanto decretato dal sorteggio degli ottavi le squadre di Pioli e Fonseca dovranno affrontare dei match importanti, visto il peso delle avversarie: Roma-Shakhtar Donetsk, Manchester United-Milan.

Il tabellone del sorteggio degli ottavi

AJAX – Young Boys

Dinamo Kiev – Villareal

Roma – Shakthar Donetsk

Olympiacos-Arsenal

Dinamo Zagabria-Tottenham

Manchester United-Milan

Slavia Praga-Rangers

Granada-Molde

Le date in cui si disputeranno gli ottavi

Gli ottavi si giocheranno l’11 e il 18 marzo, il 19 marzo a Nyon si svolgerà il sorteggio del tabellone dei quarti. Dopo questo appuntamento, si giocherà l’8 e il 15 aprile, mentre le semifinali si terranno il 29 aprile e 6 maggio. La finale si disputerà il 26 maggio prossimo a Danzica.

Sorteggio ottavi Europa League: la situazione di Roma e Milan

La squadra di Pioli e quella di Fonseca, dopo aver eliminato rispettivamente Stella Rossa e Braga, dall’urna di Nyon attendevano di conoscere l’avversario da affrontare nel doppio confronto agli ottavi di finale.

In ordine di difficoltà, o così sembrerebbe dai presupposti del campo, le tre rappresentanti della Premier League avrebbero rappresentato l’ostacolo più grande per Milan e Roma a questo punto della stagione. E per la squadra di Pioli si profila, quindi, una prova assai impegnativa. Difficile, ma non impossibile anche la gara dei giallorossi che per riuscire dovranno sfoderare le loro armi calcistiche migliori.

Due le spagnole ancora in corsa con Villarreal e Granada, che ha eliminato il Napoli, a rappresentare la Liga mentre la Bundesliga ha perso a sorpresa ogni squadra.

L’urna di Nyon: le squadre abbinate

Nell’urna del sorteggio per gli ottavi di Europa League c’erano anche Ajax, i Rangers, Dynamo Kiev e Shakhtar, Slavia Praga, Olympiacos, Dinamo Zagabria e le sorprese Molde e Young Boys.

VIRGILIO SPORT | 26-02-2021 12:21