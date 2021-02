Sorteggio Europa League: i pericoli per Milan e Roma

Sedici squadre rimaste in Europa League, due italiane: Milan e Roma. Il sorteggio degli ottavi di finale della seconda competizione europea, previsto venerdì alle 13 a Nyon, sarà senza paletti: non sono previste teste di serie, e si potranno affrontare anche squadre della stesso Paese. Le partite di andata si giocheranno giovedì 11 marzo 2021, mentre le gare di ritorno sono in programma giovedì 18 marzo 2021.

Per rossoneri e giallorossi sono da evitare in primo luogo le tre inglesi (Manchester United, Arsenal e Tottenham). Eliminate tutte le squadre tedesche.

Ajax

Arsenal

Dinamo Kiev

Dinamo Zagabria

Young Boys

Granada

Olympiacos

Manchester United

Milan

Molde

Rangers

Roma

Slavia Praga

Shakhtar

Tottenham

Villarreal

OMNISPORT | 25-02-2021 23:00