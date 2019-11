Sossio Aruta e Ursula Bennardo: annuncio tanto atteso dopo Bianca

L’annuncio non coglierà impreparati i tanti ammiratori e i followers di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la coppia nata nello studio di Uomini e Donne – Trono Over sotto l’egida di Maria De Filippi. Pochi giorni or sono, nella loro vita è arrivata Bianca a coronare il sogno di una famiglia e di una figlia, nonostante i litigi e le crisi e le incertezze che la coppia ha affrontato in tv e sui social, mezzi di narrazione contestuali al loro vissuto.

Entrambi hanno manifestato la loro felicità estrema per la nascita della loro bambina, che si aggiunge a un clan già numeroso (Sossio ha due figli, Ursula tre) che ne attendeva l’arrivo con entusiasmo ed impazienza. Adesso che c’è anche Bianca, Sossio e Ursula stanno pensando al 2020 come l’anno del matrimonio, concetto già espresso negli studio della De Filippi e che hanno ribadito in diverse interviste rilasciate in questi ultimi mesi.

Le nozze, ormai prossime, sono tornate ad essere un obiettivo importante nella loro storia come ribadito in un’intervista rilasciata a Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti.

“Sono certo che il 2020 sarà l’anno giusto per il matrimonio. Io e Ursula lo stiamo pianificando”, ha dichiarato Aruta. “La data non c’è ancora, ma è nei nostri programmi futuri convolare a nozze”, ha aggiunto il 48enne, che dopo l’esperienza a U&D ha ripreso a giocare e a coltivare l’ambizione di diventare allenatore. Un progetto ambizioso, tanto quanto quello di aprire presto con Ursula un negozio di abbigliamento per bambini e di partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi.

Intanto, per confermare l’impegno e l’amore nei confronti della sua compagna, Sossio ha deciso di regalarle una fede con inciso il nome di Bianca. “Le indossiamo già, è un rituale della mia Napoli. È un regalo per la fatica della donna che mi ha reso papà”, ha spiegato il calciatore.

Un desiderio, quello di formalizzare il suo legame con Ursula, che Aruta aveva avuto modo di ribadire anche a Di Più Tv, che lo aveva interrogato sul tema nozze e programmi in calendario: “L’anno prossimo inizierò ad allenare. Tra l’altro, uno dei miei due figli è stato appena messo sotto contratto con le giovanili del Bologna rendendomi fierissimo”.

VIRGILIO SPORT | 06-11-2019 10:27