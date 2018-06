La Fiorentina ha trovato l’accordo con lo Slavia Praga per Tomas Soucek.

I dirigenti dei due club si sono incontrati per limare gli ultimi dettagli e chiudere definitivamente l’affare. Il centrocampista ceco classe ‘95 si trasferirà in Italia per una cifra vicina a 4 milioni di euro.

Primo colpo di mercato della Viola che adesso si concentrerà sul nuovo portiere: in pole c’è Alex Meret, ma restano vive le ipotesi Skorupski e Consigli.

SPORTAL.IT | 13-06-2018 15:45