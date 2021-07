Southgate: "Scriviamo la storia"

Il commissario tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate alla vigilia della semifinale contro la Danimarca mette in guardia i suoi: “La Danimarca, ovviamente, ha vinto un Europeo, quindi ha un record migliore del nostro e penso che a volte la gente lo dimentichi nel nostro paese. Non siamo mai stati a una finale, quindi è una grande opportunità per i nostri giocatori di fare un po’ più di storia”.

Southgate sa bene che la forza degli scandinavi è nel gruppo: “Ovviamente, per loro, è stato un duro colpo non solo perdere Christian come giocatore, ma per tutto quello che è successo. Ma hanno risposto in modo sorprendente a questo e penso, chiaramente, che ci sia una marea emotiva, un’onda e la connessione con i tifosi attraverso quello che è successo. Quell’esperienza condivisa sarà molto forte per loro”.

OMNISPORT | 06-07-2021 20:15