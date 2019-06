Spagna e Germania implacabili: sono in finale

Sarà Spagna-Germania la finale dell'Europeo Under 21. Nelle due semifinali vengono infatti eliminate Francia e Romania, che con il loro 0-0 avevano di fatto sancito la fuoriuscita dell'Italia dalla competizione e che nel turno successivo rimediano entrambe una sonora goleada.

La prima squadra a staccare il pass per la finale è la Germania, che ha la meglio sulla Romania per 4-2 in un match spettacolare in cui è anche costretta a rimontare: dopo il vantaggio firmato da Amiri al 21', infatti, arriva la doppietta di Puscas: su rigore al 26' e con un gran colpo di testa al 44'. La ripresa è però tutta di marca tedesca, come dimostrano le reti del solito Waldschmidt su rigore e poi su punizione, quindi a tempo scaduto Amiri cala il poker sempre su calcio da fermo.

Ancora più facile il compito della Spagna, che contro la Francia vince 4-1 nonostante si ritrovi in svantaggio al 16' per un calcio di rigore trasformato da Mateta: Roca pareggia al 28' dopo una respinta del portiere sulla sua precedente conclusione, quindi nel recupero del primo tempo arriva un altro rigore, stavolta per la Spagna, e Oyarzabal confeziona il sorpasso. La ripresa si apre dopo pochi secondi con il tris firmato da Olmo dopo una splendida azione corale, dopo l'ora di gioco il talentuoso Borja Majoral chiude i conti.

SPORTAL.IT | 28-06-2019 00:12