Spal al bivio, Marino: "Non ci sono più margini di errore"

Reduce da otto partite senza vittoria la Spal si appresta ad affrontare in sequenza le ultime della classe Pescara ed Entella per rilanciarsi quanto meno in zona playoff.

Alla vigilia della gara dell'”Adriatico-Cornacchia” Pasquale Marino ha fatto il punto sulla situazione psico-fisica della squadra, lasciando trasparire ottimismo:

“La prestazione di Salerno è stata buona. Chi vive il nostro momento, non esaltante, e concede poco tenendo possesso e creando tanto, dà un segnale importante. Sono fiducioso, la squadra vuole portarsi fuori da questa situazione. Vedo dei miglioramenti: di errori ne sono stati fatti, ora non possiamo più permetterceli”.

Annunciate novità di formazione: “Il Pescara è in salute e reduce da buoni risultati, ma tutto dipenderà dalla nostra prestazione. Serviranno agonismo e intensità, oltre al giusto approccio. Farò qualche cambio in formazione perché sarà la terza gara in una settimana”.

OMNISPORT | 05-03-2021 16:39