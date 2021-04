Spal-Ascoli, marchigiani a caccia della prima volta

Sarà una sida tutta da seguire quella in programma venerdì 16 aprile alle 21 al “Mazza” tra Spal e Ascoli e valida come anticipo della 34a giornata.

A caccia di obiettivi opposti, playoff e salvezza, ferraresi e marchigiani si affronteranno dopo le belle vittorie su Lecce e Monza nell’ultimo turno.

L’Ascoli è reduce da due vittorie consecutive in campionato (contro Vicenza e Monza) e potrebbe infilare tre successi consecutivi per la prima volta nel torneo in corso, mentre la Spal ha vinto due delle ultime quattro partite di Serie B (due pareggi), dopo aver strappato i tre punti soltanto in una delle precedenti 11 (7 pareggi e tre sconfitte).

I precedenti sono poco incoraggianti per i bianconeri, che non hanno mai vinto nei quattro precedenti disputati sul campo della Spal nel torneo cadetto: tre pareggi, compresi gli ultimi due, e una sconfitta per 2-1 nell’aprile 1977, il bilancio del parziale.

Ben sei i pareggi nelle nove sfide complessive giocate in Serie B: un successo per gli emiliani e due per i marchigiani completano il parziale.

La Spal cercherà di sfruttare il momento magico di Mattia Valoti, che è andato in doppia cifra di gol per la prima volta in carriera in un singolo torneo tra Serie A e Serie B: 10 reti in 28 partite nel torneo in corso, soltanto tre marcature in meno di quelle realizzate in tutte le precedenti 126 gare nei due campionati.

OMNISPORT | 14-04-2021 15:55