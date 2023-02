Spal, De Rossi: “La società non mi ha ascoltato, ma ora si va avanti”

Il tecnico dei ferraresi non le manda a dire nella conferenza stampa pre sfida con il Bari sottolineando come il ds Lupo abbia mentito in merito alla campagna acquisti.

03-02-2023 20:00

Nonostante l’arrivo del suo amico Nainggolan, nonostante gli arrivi di Fetfatzidis e Brecao, Daniele De Rossi non è per nulla soddisfatto della campagna acquisti invernale messa a segno da parte del suo club.

Alla vigilia del match con il Bari, in conferenza stampa ha tuonato così: “Questo mercato invernale è stato surreale, non avrei altri aggettivi perché ho letto che il direttore Lupo mi ha definito “soddisfatto” degli acquisti ma non è così, avevo dato delle indicazioni ben precise e non sono mai state ascoltate nonostante le promesse”. “Questa situazione mi dispiace – prosegue il tecnico – il presidente Tacopina e i dirigenti lo sanno bene perché gliel’ho detto in faccia, ma anche se sono al mio primo anno da allenatore non significa che debba farmi andare bene tutto o che non sappia come funzionino le cose”.

“Detto ciò – e conclude – da oggi di mercato non si parla più, per fortuna, vengo al campo con il sorriso e fischiettando consapevole di dover fare di più per aiutare questi ragazzi, al contrario del mercato, resto molto soddisfatto della rosa che ho a disposizione”.