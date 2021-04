Spal, il Brescia un'ex bestia nera

Scontro diretto per un posto nei playoff quello tra Brescia e Spal, in programma sabato 1° maggio alle 14 al “Rigamonti” per la quartultima giornata di campionato.

Le due squadre, retrocesse dalla A al termine della scorsa stagione, non sono riuscite ad inserirsi nella lotta per la promozione diretta e non sono neppure sicure di partecipare alla post season: Spal attualmente settima a 50 punti, a +2 sul nono posto, Brescia 10° a quota 44.

Considerando tutte le competizioni, il Brescia ha vinto gli ultimi tre confronti di fila con la Spal dopo non aver ottenuto il successo nei tre precedenti.

La Spal ha però vinto l’ultima gara in casa contro il Brescia in Serie B (3-1 nell’aprile 2017) dopo aver ottenuto il successo soltanto in una di tutte le 12 trasferte precedenti contro le Rondinelle. I ferraresi potrebbero vincere due partite di fila in casa del Brescia per la prima volta in Serie B.

Il Brescia è imbattuto in casa da quattro partite consecutive. Le Rondinelle non evitano la sconfitta interna in Serie B per più gare dal febbraio 2019 (12 partite).

Alle prese con tanti infortuni in attacco, la squadra di Rastelli proverà a sfruttare la vena realizzativa dei propri centrocampisti.

Mattia Valoti è andato in gol nelle ultime due trasferte, già suo primato nella competizione. Il giocatore degli emiliani ha rifilato al Brescia due reti: contro nessuna squadra ha fatto meglio.

Luca Mora ha invece realizzato in casa del Brescia, sua vittima preferita, la sua unica doppietta in Serie B: contro le Rondinelle ha preso parte attiva a cinque gol in cinque presenze nella competizione (tre reti, due assist).

