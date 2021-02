Spal, il ritorno di Mora: "È come se non fossi mai andato via"

Luca Mora aveva lasciato la Spal nel gennaio 2018, con la squadra in piena lotta per non retrocedere pochi mesi dopo la storica promozione in Serie A.

Dopo tre anni allo Spezia il centrocampista parmigiano è tornato in forza al club con il quale ha vissuto la scalata dalla Lega Pro alla massima serie.

Obiettivo, ritrovare la massima serie magari anche grazie a qualche gol, come quello segnato contro il Cosenza.

“Sono molto felice di essere tornato – ha detto il giocatore in conferenza stampa – Ho sempre seguito la Spal in questi anni e appena ho avuto l’opportunità ho fatto di tutto per tornare perché penso di avere ancora qualcosa da dare a questa società. Mi impegnerò a fondo per raggiungere gli obiettivi. Io ho sempre avuto questa idea di tornare a Ferrara e farlo con un allenatore che conoscevo e stimo dal punto di vista professionale e umano è stata una spinta in più. Poi avevo letto che aveva parlato bene di me e quindi è stata una cosa che mi ha spinto ad accettare più felicemente”.

Mora ha poi descritto il proprio stato di forma: “Quando si cambia squadra si è sempre in difficoltà. I primi mesi a La Spezia non sono stati facili, ma mi sono serviti per migliorare e capire come integrarmi in una squadra a gennaio. Mi sento migliorato dal punto di vista mentale. Poi ovviamente più passano gli anni e più imparo anche da chi mi sta intorno, dai compagni di squadra e dagli allenatori. Mi sento ancora giovane”.

“Siamo a quattro punti dalla Serie A – la conclusione – Gli ultimi episodi ci hanno girato contro, ma questa squadra, tranne che nelle prime giornate, da inizio torneo è sempre nelle prime posizioni della classifica. Il gruppo è molto forte ed è normale che dopo una retrocessione ci sia un periodo di adattamento alla categoria. C’è da ritrovare entusiasmo, dobbiamo credere in quello che si fa anche nei momenti poco positivi”.

