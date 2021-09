SPAL: la proprietà ha raggiunto il suo primo obiettivo

“La Spal fa gol: monte ingaggi polverizzato”, questo il titolo nella sezione sportiva de Il Resto del Carlino nella sua edizione ferrarese. Il quotidiano estense sottolinea infatti la bontà delle scelte e delle operazioni avvenute sul mercato estivo.

Sulla Spal pesavano ancora alcune scelte sbagliate compiute ai tempi della serie A: oggi invece, la rosa è completamente rivoluzionata e può guardare con fiducia al futuro. La sessione condotta dal direttore dell’area tecnica Tarantino e il direttore sportivo Zamuner ha centrato gli obiettivi fissati da proprietà e staff tecnico.

Innanzitutto, è stato abbassato drasticamente un monte ingaggi insostenibile per una società di cadetteria, che la Spal si portava sul groppone a causa della retrocessione e di scelte sbagliate compiute ai tempi della serie A. In quest’ottica naturalmente si inseriscono le cessioni dei vari Berisha, Valoti, Di Francesco e Murgia, mentre per Missiroli si è proceduto con la risoluzione del contratto.

Intanto gli uomini di mister Clotet hanno ripreso a lavorare in vista della terza gara di campionato in cui gli estensi ospiteranno al Mazza, nel big match di giornata il Monza di Stroppa.

OMNISPORT | 03-09-2021 10:41