SPAL, Melchiorri: "Serie A? Lo spero, ma restiamo con piedi per terra"

11-11-2021 12:00

Non è stato un inizio di campionato esaltante per la Spal che dopo 12 giornate si vede leggermente fuori dai play out nella classifica del campionato cadetto. Solo tre vittorie a fronte di cinque pareggie quattro sconfitte.

Il pubblico di Ferrara e la società stessa è convinta che la squadra possa fare meglio rispetto a quanto dimostrato in questo scorcio di torneo.

In una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, in casa SPAL è intervenuto l’attaccante Federico Melchiorri. Che proprio da Ferrara ha deciso di ripartire per rilanciarsi: “Quando mi hanno cercato, hanno dimostrato di credere fortemente in me per dare una mano alla squadra. Non ci ho pensato due volte. Sono pieno di stimoli. Quando arrivi in là con l’età, capita spesso di essere messi in discussione. Io continuo ad allenarmi al massimo per dimostrare che si sbagliano. Se voglio riprendermi la A? Sognare è sempre gratis e lo si fa, ma restiamo coi piedi per terra. Proviamo a fare un ottimo campionato, senza distaccarci dalla realtà. Qua comunque c’è un’ottima società, sono rimasto sorpreso dall’organizzazione e la voglia di crescere. La reputo una delle migliori che ho incontrato. La piazza è eccellente, ma lo sapevo già. I tifosi sempre al nostro fianco. Verranno ripagati”.

