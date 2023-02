Spal, Oddo salva la prima mezz'ora

Il tecnico degli estensi all'esordio: "Nel momento in cui abbiamo subito il pareggio abbiamo perso certezze"

18-02-2023 18:39

Massimo Oddo ha pareggiato per 1-1 al Mazza contro il Como la sua prima partita da allenatore della Spal: “Secondo me abbiamo fatto bene nella prima mezz’ora, con grande aggressività sulle seconde palle, rimanendo corti e creando almeno tre o quatto occasioni. Poi forse abbiamo avuto troppa voglia di pressare, con le punte che andavano senza essere seguite dal resto della squadra e così abbiamo finito per allungarci”.

“L’aggressività va bene, ma ci sono anche fasi della partita in cui devi rifiatare e sistemarti. Nel momento in cui abbiamo subito il pareggio abbiamo perso certezze, ma da quanto ho visto questa è una delle caratteristiche di questa squadra. Nel secondo tempo siamo stati disordinati, ma la voglia di non prendere gol mi è piaciuta e dobbiamo ripartire dalle cose positive che abbiamo visto”, le parole in conferenza stampa.