SPAL, Tarantino: "Per il centrocampista c'è da avere pazienza"

21-01-2022 11:58

Il direttore dell’area tecnica della SPAL Massimo Tarantino è tornato a parlare del possibile inserimento di un centrocampista nella rosa del club in queste ultime settimane di mercato. I ferraresi hanno bisogno di cambiare ritmo nella seconda parte del campionato cadetto se vogliono aspirare a qualcosa di più importante di un quindicesimo posto ai margini della lotta playout.

“Proia è uno degli obiettivi, ma non dipende tutto da noi e c’è da tener conto della volontà del club proprietario del cartellino e avere pazienza. Attualmente riteniamo di avere una buona rosa e certo possiamo migliorarla, ma solo se c’è un’effettiva possibilità di fare un salto di qualità.

Non abbiamo fretta, anche perché probabilmente le priorità sono arrivate e le altre contiamo di perfezionarle non appena si creeranno condizioni ideali e ci sarà la disponibilità del club. – continua Tarantino come riporta estense.com soffermandosi su Zuculini – Sta bene e si è sempre allenato in questo periodo quindi è a disposizione dello staff. Ha avuto poco spazio perché la qualità del nostro centrocampo è alta, ma se dovesse capitare l’occasione di buttarlo nella mischia sarà pronto”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT