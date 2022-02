Spalletti: "Koulibaly titolare? Decido sabato"

11-02-2022 16:07

Fuorigrotta si prepara per l’incrocio Scudetto di sabato, quando il Napoli secondo in classifica riceverà la visita dell’Inter capolista.

Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha parlato alla vigilia del big match in programma alle 18 al ‘Maradona’.

“Koulibaly gioca? Mi sembra irrispettoso per chi dovrebbe cedergli il posto qualora lo schierassi dall’inizio. Chiaro che è un calciatore differente non solo in ambito sportivo: dopo la vittoria in Coppa è andato a salutare prima gli avversari, oltre alle qualità in campo è proprio lo spessore dell’uomo. Tutti avremmo fatto diversamente. Ma va tenuto in considerazione che ha giocato la Coppa, i problemi fisici pre-torneo e il rispetto per chi lo ha sostituito. Per la formazione decido domani”.

“Il nostro obiettivo è entrare in Champions, ma chiaro che vincendo questa partita potremmo essere catalputati anche verso questo obiettivo (lo Scudetto, ndr). Questa è una ‘figata’, ci ha fatto passare una settimana col sorriso, amiamo vivere questa situazione facendo questo sport”.

“Nel momento difficile siamo sempre riusciti a restare con la schiena dritta, poi conta ciò che riesci a portare avanti in fondo a questo periodo. I calciatori sanno come fare, anche nella settimana pre-Juve avevano mostrato desiderio di volerla giocare e grazie a ciò hanno fatto un grande risultato. Io sono sereno, conosco valori tecnici e delle persone, sono in una botte di ferro. Questo gruppo è solido, forte e fantastico, che in questi anni ha fatto vedere che di tenere a questa maglia raccogliendo meno di quanto meritasse”.

