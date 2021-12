Spal, Pepito Rossi: "B molto competitiva, per lo Scudetto dico Inter"

14-12-2021 18:29

Stiamo assistendo all’ennesima rinascita nella carriera di Giuseppe Rossi, detto Pepito, un giocatore talentuoso quanto fragile dal punto di vista fisico, con tanti infortuni soprattutto alle ginocchia che ne hanno limitato parecchio la carriera. Il suo momento migliore al Parma nel 2007 e poi l’esperienza al Villarreal dove si era affermato come uno dei migliori attaccanti d’Europa.

Ora una nuova avventura alla Spal, in Serie B. Queste le sue parole a Sportweek:

“È un campionato diverso da quelli che conoscevo, ma è bello perché tutte le partite sono tese, molto combattute. Strappare i tre punti in un torneo non è facile. Noi dobbiamo essere umili, ascoltare il tecnico Clotet e volare basso, perché c’è tanta strada da fare. Il mio desiderio è sentirmi protagonista di nuovo”.

Infine anche una previsione sulla lotta Scudetto:

“Bis nerazzurro in campionato, credo che ce la faranno di nuovo quest’anno. Simone Inzaghi ha trovato l’equilibrio e modo di giocare adatti, dopo un’estate in cui sono stati ceduti top player che erano centrali nel progetto, come Lukaku e Hakimi”.

