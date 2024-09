Spezia-Carrarese, “derby” storico e ad alta tensione: la preoccupazione per la sicurezza. Dazn fa un regalo ai tifosi

Torna il derby tra Spezia e Carrarese e l'attenzione è massima, vista la rivalità tra le due tifoserie che negli anni ha portato a scene di guerriglia urbana. Il piano del questore

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Le strade di Spezia e Carrarese tornano a incrociarsi 21 anni dopo l’ultima volta. La sesta giornata di Serie B propone quello che è sempre stato un derby ad alta tensione per via della rivalità che intercorre tra le due tifoserie. Ed è per questo motivo che al Picco l’attenzione sarà massima.

Torna Spezia-Carrarese, derby storico ad alta tensione

Nove punti per lo Spezia, ancora imbattuto e con la promozione come obiettivo finale; solo 3 per la Carrarese, tornata tra i cadetti dopo 76 lunghissimi anni e finora sconfitta quattro volte su cinque. Esiste un solo precedente in B tra le due squadre ed è datato 19 gennaio 1947 (1-1), quando l’Italia stava tentando di rialzarsi dopo i disastri della Seconda Guerra Mondiale. L’ultimo faccia a faccia, invece, risale alla stagione 2011/2012 in Lega Pro: sebbene le due sfide videro la Carrarese ottenere 4 punti su 6, l’annata si concluse con il ritorno in B degli aquilotti. Al di là degli scontri diretti, il ‘derby Lunense‘ è però caratterizzato soprattutto dalla rivalità tra le due tifoserie, che ha spesso portato a episodi di cronaca nera con scene da guerriglia urbana. Risse, sassaiole, auto e cassonetti dati alle fiamme: negli anni si è visto (purtroppo) di tutto.

Attenzione massima al Picco: il piano del questore

La parole d’ordine è evitare incidenti. Affinché tutto fili liscio e una giornata di sport non si trasformi nell’ennesima pagina nera legata al calcio il questore Sebastiano Salvo, in carica a La Spezia dallo scorso maggio dopo l’esperienza a Pisa, ha chiesto un incremento di risorse. Il clima, del resto, non consente la linea morbida. In tal senso, la dice lunga lo striscione spuntato nella città ligure e appeso dai tifosi dalla Carrarese con su scritto: “La Spezia fogna d’Italia”. L’obiettivo – spiega il questore al Secolo XIX – è “avere un presidio vicino allo stadio Alberto Picco già molte ore prima del match”. Non solo: è prevista una presenza massiccia di polizia in strada e anche nelle stazioni, perché non si esclude la partenza dalla Toscana di gruppi intenzionati solo a seminare scompiglio a La Spezia.

Il regalo di Dazn ai tifosi di Spezia e Carrarese

Il Picco si annuncia gremito, e non poteva essere altrimenti visto che la partita è di quelle sentite dalla tifoseria di casa. Per far sì che tutti possano assistere al derby Dazn ha deciso che la partita, in programma domenica 22 settembre alle 15:00, sarà trasmessa in chiaro. Ecco il regalo dell’emittente che detiene i diritti del torneo cadetto: anche chi non è abbonato alla piattaforma potrà vivere il match dal primo all’ultimo minuto. Ogni settimana Dazn sceglie una gara da mostrare in chiaro: per non perdersi Spezia-Carrarese basta registrarsi, accedere al portale e scegliere il contenuto free sulla home page del sito.