Spezia, Daniel Maldini si presenta: "Qui in cerca di nuovi stimoli"

09-08-2022 19:46

Daniel Maldini ha già esordito con la maglia dello Spezia, in Coppa Italia contro il Como, segnando anche il suo primo gol con le Aquile 12′ minuti dopo il suo debutto. Nella giornata di oggi, il figlio d’arte è stato presentato ufficialmente come giocatore dello Spezia, assieme a Caldara e a Ekdal.

Queste le sue parole:

“Andarmene da casa è difficile ma mi serviva giocare e trovare nuovi stimoli. Stiamo provando ad alzare sempre più l’asticella per essere ogni volta più competitivi e guadagnare punti importanti. Ho deciso di venire a La Spezia anche per questo, per trovare più minuti e continuità. Adesso stiamo lavorando assieme al gruppo, mi auguro di trovare presto la forma fisica corretta”.