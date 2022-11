Spezia, Gotti: “Con il Milan un’opportunità, nulla è scontato”

04-11-2022 16:46

Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan – Spezia il tecnico Luca Gotti analizza il momento della sua squadra e cosa si aspetta dalla partita: “Ad oggi non ho ancora digerito il finale di match con la Fiorentina, lo spirito è quello giusto ma dobbiamo imparare a leggere meglio alcuni frangenti di partita”. Poi sul Milan: “Ci sono tre partite in otto giorni e siamo concentrati su questo, sappiamo che con il Milan è un’opportunità anche perché in serie A non c’è nulla di scontato, conosciamo il valore dei nostri avversari non hanno un titolo sulla maglia per puro caso”.

“Sui singoli posso dire che Holm questa settimana ha saltato due allenamenti per quel fastidio accusato con la Fiorentina ma che negli ultimi due giorni si è allenato con la squadra, Verde invece sta proseguendo il suo percorso lavorativo per cercare la migliore condizione possibile”.