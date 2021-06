Spezia, idea Farioli per il dopo Italiano

Con Vincenzo Italiano ormai promesso sposo della Fiorentina, lo Spezia lavora per mettere sotto contratto l’erede del tecnico nativo di Karlsruhe. Nelle ultime ore, come riportato da ‘Sky Sport’, sembra aver acquisito ancora più sostanza la candidatura di Francesco Farioli, attuale guida tecnica del Karagumruk.

L’emergente allenatore nostrano, capace di condurre alla salvezza la formazione neopromossa in Süper Lig turca, è il candidato forte per sedersi sulla panchina delle ‘Aquile’. In caso di fumata bianca, Farioli – 32 anni compiuti ad aprile – diventerebbe l’allenatore più giovane di sempre in Serie A .

La sua è una storia che affonda le radici nel panorama del semi-professionismo. A 22 anni è già vice allenatore della Fortis Juventus in Serie D, poi a 25 torna ad occuparsi prettamente del ruolo di portiere, “materia” sulla quale ha persino fondato la sua tesi di Laurea: firma prima con la Lucchese – diventando il più giovane preparatore a debuttare nel professionismo – poi sbarca in Qatar con il medesimo ruolo ma al seguito della nazionale Under 17.

Nell’ottobre del 2017, però, arriva la svolta. Un suo report riguardo ad una partita di Coppa Italia tra Foggia e Lucchese attira le attenzioni dell’allenatore dei pugliesi, un certo Roberto De Zerb i, che lo sceglie come collaboratore tecnico nelle sue successive avventure al Benevento e al Sassuolo.

Al fianco del nuovo allenatore dello Shakthar ci resterà fino al 2020 quando compierà il passo verso la massima serie turca. Un anno da vice allenatore con la sorpresa Alanyaspor prima del debutto ufficiale da allenatore con la matricola Karagumruk.

Dopo appena una stagione – e una brillante salvezza conquistata – sembra siano maturi i tempi per ripercorrere la tratta Italia-Turchia in direzione opposta. Lo Spezia e il Belpaese lo aspettano, lui si prepara al grande ritorno. Questa volta da protagonista assoluto della nostra Serie A.



OMNISPORT | 24-06-2021 08:50