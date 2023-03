La prova dell'arbitro laziale al Picco analizzata ai raggi X dall'esperto di Dazn Luca Marelli

11-03-2023 09:17

Quando ne combinò di tutti i colori in Juventus-Atalanta di qualche mese fa per Livio Marinelli fu un brusco salto all’indietro: il giovane arbitro di Tivoli era assai considerato dal designatore Rocchi che dopo un periodo di purgatorio ha provato a recuperarlo per i big-match e ieri lo ha messo alla prova in una gara di prima fascia come Spezia-Inter. Come se l’è cavata dunque Marinelli nella gara di ieri al Picco vinta dai liguri per 2-1?

Spezia-Inter, i precedenti di Marinelli con i nerazzurri

E’ stata la quarta partita per Livio Marinelli come arbitro dei nerazzurri. Le altre tre tutte nella scorsa stagione, tutte vittorie dell’Inter senza subire gol. Aveva debuttato nella sfida in casa del Venezia, 0-2 il 27 novembre 2021. Il 4 marzo dell’anno scorso prima al Meazza, il facile 5-0 alla Salernitana con un rigore negato allo scadere a Roberto Gagliardini e uno dei due gol di Edin Dzeko convalidato dal VAR (fuorigioco inesistente dato dall’assistente). Poi Marinelli ha arbitrato il 2-0 al Verona del 9 aprile.

Spezia-Inter, Marinelli ha ammonito 4 giocatori e ha concesso 3 rigori

Assistito da Mondi e De Meo, con Baroni IV uomo, Di Paolo al Var e Abisso all’Avar, Marinelli ha ammonito 4 giocatori: 6’ Gyasi (S), 11’ Caldara (S), 26’ st Nikolaou (S) ma soprattutto ha assegnato tre rigori, due alla squadra di Inzaghi – di cui il primo sbagliato da Lautaro – ed uno allo Spezia.

Spezia-Inter, i casi discussi

Questi gli episodi da moviola. Al 10′ Caldara entra in scivolata su D’Ambrosio lanciato a rete, prende un po’ tutto; il Var interviene, e dopo la review viene assegnato il rigore con ammonizione per il centrale spezzino. Al 47′ gol di Lautaro di testa, ma viene segnalato un fuorigioco di Lukaku nel corso dell’azione precedente. All’81’ Salva Ferrer frana su Dumfries, secondo rigore per l’Inter abbastanza netto come lo è all’88’ quello per lo Spezia: lo stesso Dumfries travolge Kovalenko.

Spezia-Inter, per Marelli c’era il rigore su Lautaro

A fare chiarezza sul primo penalty concesso da Marinelli è Luca Marelli. L’esperto di Dazn spiega: “A mio parere rigore abbastanza evidente: è vero che Caldara sfiora il pallone, ma soprattutto prende la gamba di D’Ambrosio sopra la caviglia. Ammonizione perché è vero che parliamo di chiara occasione da gol, ma con il tentativo di giocare il pallone, perciò depenalizzante”.