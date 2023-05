Spezia, Semplici: “Reagire con carattere, servono punti”

Il tecnico dei liguri parla alla vigilia della delicata sfida con l’Atalanta, si dice propenso a dividere la prestazione dal risultato nonostante ora più che mai siano i numeri a fare la differenza.

02-05-2023 16:27

Ad aprire il 33° turno sarà la sfida tra Atalanta e Spezia. La situazione di questi ultimi è tutt’altro che agevole, c’è una classifica deficitaria che necessita di punti per avere ossigeno. Lo sa bene l’allenatore spezino Semplici che alla vigilia del match parla così: ”Bisogna sempre spaer distinguere la prestazione dal risultato e se le prestazioni, per quanto mi riguarda, ci sorridono anche, i risultati no, servono punti e soprattutto serve ritrovare il morale perché quando giochi come hai giocato con il Monza ed esci a mani vuote fa male, dobbiamo essere più cinici ed invertire il trend”.

Poi su Gyasi: “È il nostro capitano e sente il momento più di tutti, è ingiusto caricarlo di critiche eccessive, ma sento che i nostri tifosi ci sono vicini”.