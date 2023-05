Nuovo episodio di razzismo a La Spezia: cori contro Juric e partita sospesa

Ennesimo episodio di razzismo nel calcio italiano. Stavolta il teatro è il match tra Spezia e Torino e a finire nel mirino di una parte dei tifosi liguri è il tecnico della formazione granata Ivan Juric. Stavolta però rispetto al passato qualcosa sembra cambiare, l’arbitro Guida interrompe il match e dagli altoparlanti arriva l’invito ai tifosi di smetterla con i cori a sfondo razzista, e solo quando la situazione si placa il direttore di gara fa riprendere il match.

A rivelare cosa è successo nel corso del match che poi il Torino ha vinto con ampio margine è lo stesso Ivan Juric che dopo la gara ha provato a raccontare quanto successo nel corso del match facendo anche i complimenti a Guida per il suo comportamento.

Soliti insulti, l’arbitro è stato bravo ma in queste situazioni è logico che non stai bene. Gli insulti erano indirizzati solo a me, mi dicevano zingaro. Ripeto non è facile quando ti senti insultare in questo modo, così come scimmia o nero. Sto parlando in generale. Se mi gridano buffone ok. Hanno fatto bene a interrompere il match, la situazione si è placata.