Bigben e Black Sheep Studio hanno annunciato il rilascio di Spike Volleyball, la prima simulazione di pallavolo indoor per Xbox One, PlayStation®4 e PC. Si tratta della prima simulazione esportiva della pallavolo, include i paesi più importanti al mondo e propone un gameplay del tutto innovativo.

Il titolo riproduce fedelmente questo sport, promettendo un’esperienza di gioco emozionante e coinvolgente, riproducendo ogni movimento: battute, muri, bagher, schiacciate e così via. I giocatori dovranno studiare tattiche e strategie per capire come battere le squadre avversarie: saranno fondamentali riflessi pronti e precisione per affrontare le differenti competizioni internazionali presenti nel gioco. Potete farvi un’idea del titolo guardando le immagini del video condiviso su YouTube.

Ecco le caratteristiche principali: presenti nel gioco 50 squadre nazionali, maschili e femminili. Tutte le tecniche della pallavolo sono fedelmente riprodotte grazie all’utilizzo dell’Unreal Engine 4 e il motion capture. Ci sarà una “Modalità Carriera” per creare e gestire la propria squadra e una “Modalità multiplayer” online e locale. Gli utenti avranno anche la possibilità di usare tecniche sviluppate da Coach professionisti.

Curiosi di provare il nuovo Spike Volleyball?

HF4 | 11-02-2019 08:30