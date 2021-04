Spinazzola fuori per infortunio: giallorossi in ansia

Non c’è tregua per la Roma. Un altro infortunio ha infatti colpito la formazione giallorossa in stagione, stavolta in Europa League: nell’andata dei quarti contro l’Ajax è stato costretto a lasciare il campo Leonardo Spinazzola, dopo appena 29 minuti.

L’esterno della Roma, titolare di Fonseca sulla corsia mancina, ha subito un infortunio muscolare per cui non ha potuto contintuare la gara contro l’Ajax oltre la mezzora: Spinazzola fuori e dentro Calafiori, tra la preoccupazione dei tifosi e della società capitolina.

Le condizioni di Spinazzola verranno valutati nei prossimi giorni, con Fonseca che spera di poterlo recuperare il prima possibile in vista del ritorno di Europa League e del proseguo di campionato, con il team giallorosso attualmente in lotta per un posto in Champions.

Spinazzola si è accasciato a terra dopo un contrasto, curato dello staff medico della Roma. Dopo un tentativo di continuare la gara, l’ex Juventus ha dovuto dare forfait, sperando in un infortunio di poco conto, nonostante la natura muscolare dello stesso.

Il 28enne è stato tra i giocatori più presenti della Roma in stagione, con sole tre gare saltate in Serie A per un problema al bicipite femorale tra fine 2020 e inizio 2021. Per il resto 37 gare, compresa quella contro l’Ajax, con otto assist e due reti.

Nel corso degli anni Spinazzola ha avuto diversi problemi con cui fare i conti, sopratutto quello che ha portato all’operazione del legamento crociato tre anni fa; a causa di questo fu costretto a saltare gran parte del 2018 in maglia Atalanta.

OMNISPORT | 08-04-2021 22:01