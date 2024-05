Serie A, quante italiane in Europa nel 2024-25 e quale coppa giocano: il ko della Fiorentina beffa il Torino

La Fiorentina nega all'Italia la possibilità di portare nove squadre in Europa, niente Conference per il Torino: le otto qualificate nelle varie competizioni.

Manca sempre meno ai titoli di coda della Serie A, con il recupero tra Atalanta e Fiorentina che metterà la parola fine a questa stagione. Un match che avrà quasi il sapore di un’amichevole visto che ormai tutti i verdetti sono stati raggiunti. L’unico mini obiettivo per la Dea può essere il terzo posto da poter strappare alla Juventus in caso di una vittoria. Grazie al Ranking annuale l’Italia porterà in Europa otto squadre, con la nona solo sfiorata e mancata per la sconfitta della Fiorentina in finale di Conference.

Cinque squadre in Champions League

Il quadro della Champions League era ormai completo da tempo. L’Atalanta con la vittoria contro il Torino ha negato alla Roma la possibilità di qualificarsi alla più importante competizione per club da sesta in classifica. I nerazzurri hanno vinto l’Europa League, ma non usufruiranno del bonus per la vittoria del trofeo in quanto già stabili nelle prime quattro posizioni in classifica, che ti portano di diritto nella vecchia Coppa Campioni. Il “biglietto regalo” dal Ranking italiano lo prende il Bologna, che con il quinto piazzamento fa la storia e stacca il pass per la nuova edizione della Champions.

SQUADRE IN CHAMPIONS: Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna

Chi va in Europa League?

La Roma dovrà accontentarsi dell’Europa League, la competizione che merita per i risultati sul campo. Come ha ribadito anche De Rossi nelle ultime conferenze stampa. I giallorossi potranno riprovare a lottare per la vittoria come nelle ultime apparizioni, giovando anche del nuovo regolamento: non retrocederà nessuna squadra dalla Champions League. A completare il puzzle della vecchia Coppa Uefa ci penserà la Lazio.

SQUADRE IN EUROPA LEAGUE: Roma, Lazio

Fiorentina, la sconfitta in finale fa fuori il Torino

L’Italia ha sfiorato la possibilità di portare nove squadre in Europa nella prossima stagione. Qualora la Fiorentina avesse vinto la Conference League contro l’Olympiakos, avrebbe lasciato il pass per la competizione al Torino, nono in classifica. Il finale ovviamente è stato ben diverso, con la seconda sconfitta di fila all’ultimo atto, proprio a un passo dal titolo. La viola potrà riprovarci il prossimo anno.

SQUADRE IN CONFERENCE: Fiorentina