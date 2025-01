Stadio di Monza intitolato a Silvio Berlusconi? No: mozione ritirata. E Galliani ci rimane male

Tramonta l'ipotesi di dedicare l'impianto al Cavaliere, ex presidente dei brianzoli, e scoppia la polemica: bagarre in consiglio comunale, si muove la Fininvest.

L’ipotesi di intitolare lo stadio di Monza a Silvio Berlusconi è di fatto tramontata, travolta dalle polemiche. La mozione presentata in consiglio comunale da Martina Sassoli, ex fedelissima del Cav ed esponente del Gruppo misto, è stata ritirata una volta fiutato che l’approvazione non sarebbe mai arrivata. Sfuma, dunque, la possibilità che all’ex presidente del Monza, artefice della prima, storica promozione della formazione biancorossa in Serie A, fosse intitolato l’ex Brianteo, attualmente griffato U-Power Stadium per ragioni di sponsorizzazione.

La mozione per dedicare lo stadio di Monza a Berlusconi

La mozione presentata da Sassoli il 12 giugno 2023, il giorno stesso della scomparsa di Berlusconi, in realtà era stata sostenuta e appoggiata da diversi tifosi e comuni cittadini, oltre che da altri gruppi di minoranza. L’intitolazione sarebbe stata giustificata dai successi sportivi del Cavaliere, da sempre simpatizzante del Monza e protagonista della straordinaria cavalcata del club in pochi anni dalla C alla A, seguita al suo avvento alla presidenza. Ma altri fattori, evidentemente, hanno prevalso in sede di discussione.

Bagarre in consiglio, Martina Sassoli ritira la proposta

Prima della votazione in consiglio comunale la minoranza ha chiesto e ottenuto una sospensione, successiva a un vivace dibattito durato un’ora e mezza. E non sono mancati momenti di tensione. Poi, dopo un serrato confronto interno, la decisione di Sassoli di ritirare la mozione, giustificata da ragioni di opportunità: “Scelta nata dalla volonta di evitare che la bocciatura sfregiasse ulteriormente la memoria di Berlusconi“.

Stadio di Monza, l’amarezza di Galliani: “Pazzesco”

La vicenda, naturalmente, ha fatto molto discutere. E oggi ne ha parlato Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex braccio destro di Silvio Berlusconi prima al Milan e poi proprio al Monza. A latere dell’Assemblea di Lega, Galliani ha commentato con amarezza: “Le polemiche sull’intitolazione dello stadio Brianteo a Berlusconi? Si tratta di un argomento delicato, che preferisco non affrontare. Ci sono state delle dichiarazioni, ora valuteremo come Fininvest come rispondere. Certo, secondo me sono cose pazzesche“.