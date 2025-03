Lo stadio del Manchester United spacca i tifosi, l'Old Trafford versione "tenda da circo" e "ombrello": social spietati

Progetto avveniristico per il nuovo impianto che ospiterà anche una sorta di parco e negozi: la proposta spacca i tifosi

Se non sta prendendo lo spazio atteso il progetto dello stadio di proprietà complice la diatriba sul Meazza a San Siro a Milano, in Inghilterra invece il nuovo progetto presentato dal Manchester United spacca il pubblico diviso tra l’attraente soluzione che potrebbe essere prospettata e l’inevitabile ironia dettata dall’evocazione di una tenda da circo che, in tanti, hanno colto e commentato sui social.

Il Manchester United ha reso noto il progetto legato al nuovo Old Trafford da 100.000 posti sotto un vasto “ombrello”, completo di una piazza pubblica grande il doppio di Trafalgar Square e di una propria versione di Wembley Way immersi in una ipotetica città del futuro.

Manchester Utd e nuovo stadio

Sir Jim Ratcliffe ha promesso oggi di voler realizzare “il più grande stadio di calcio del mondo” strabilianti progetti elaborati dal famoso architetto britannico Lord Norman Foster, che includono un cenno al famigerato clima di Manchester.

Tre torri giganti, ispirate al tridente dei Red Devils, dominano lo skyline e sostengono efficacemente l'”ombrello”, un’ampia tettoia in vetro e acciaio che manterrà asciutti i tifosi dentro e fuori quello che sarebbe senza timore di smentita, una volta realizzato, il più grande stadio della Gran Bretagna. Nonostante l’intento futuristico e moderno, alcuni fan non hanno forse avuto la reazione desiderata, etichettandolo come un “circo”.

L’idea giunge in una stagione particolarmente complicata, con una classifica che non ammette repliche o giustificazioni: il Manchester Utd stanzia al 14° posto di questa classifica dominata da un Liverpool inarrestabile.

Il nuovo progetto

Un tabellone segnapunti enorme domina nel video e nei rendering realistici, ma anche un museo a tre piani e ristoranti sul canale sono parte di una sorta di parco dedicato al divertimenti e allo shopping dei tifosi soprattutto famiglie con bambini in un progetto ambizioso che verrebbe essere realizzato in soli 5 anni.

Lo stesso Foster dichiara che l’imponente struttura porterà i tifosi “più vicini che mai al campo” e si concentrerà sul far sentire il loro rumore: “coltivando acusticamente un boato immenso”, si legge sul Daily Mail.

Le reazioni social

E sui social? I tifosi sono spaccati tra l’ideale di una sorta di parco divertimenti per i patiti dei colori del club britannico e l’idea di tendone che sembra essere dominante, a parere di quanti hanno commentato l’opera che da qui al prossimo quinquennio occuperà la mente dei tifosi.

“Tenda da circo” o “ombrello” sono le definizioni più graziose che i commenti spendono per uno stadio che garantirà lavoro e anche un contributo attivo al tessuto economico e sociale alla struttura che offrirà lo spazio coperto più grande al mondo.

Un punto a favore, ma “Altrettanto importante è l’opportunità per un nuovo stadio di fungere da catalizzatore per il rinnovamento sociale ed economico della zona di Old Trafford, creando posti di lavoro e investimenti non solo durante la fase di costruzione, ma anche in modo duraturo quando l’area dello stadio sarà completata”, ha aggiunto Jim Ratcliffe a margine dell’illustrazione del piano.