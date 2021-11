Stadio San Siro, Moratti risponde duramente al sindaco Sala

16-11-2021 19:24

La questione della demolizione di San Siro e della costruzione del nuovo stadio infiamma Milano. Il sindaco Beppe Sala ha mandato una frecciata nei giorni scorsi a Massimo Moratti, contrario alla demolizione del vecchio impianto, esortandolo a comprare San Siro.

Questa la risposta dell’ex presidente dei nerazzurri: “Ho trovato l’uscita del sindaco Sala abbastanza infelice. Come si fa a dire ‘se lo compri lui’? È una battuta da paese. Non è che per San Siro non ci dorma la notte… Piuttosto, con queste parole Sala ha annunciato ufficialmente che il nuovo stadio si fa, mentre credevo che ci fosse ancora margine per ripensarci. Ha detto che le scelte le fa lui, ha fatto una scelta e ora attendo che si proceda, senza fermarsi alle parole”, le parole alla Gazzetta dello Sport.

