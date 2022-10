Stampa brasiliana: niente Mondiale per Philippe Coutinho

26-10-2022 14:30

Niente Mondiale di Qatar per Philippe Coutinho? E’ la convinzione della stampa brasiliana, secondo cui il commissario tecnico della Seleção Tite avrebbe già deciso sull’attaccante classe 1992. Al suo posto, la preferenza ricadrà su Everton Ribeiro del Flamengo.

L’ex di Barcellona, Bayern Monaco, Liverpool ed Inter paga il pessimo inizio di stagione in Premier League con l’Aston Villa, che ha peraltro portato all’esonero di Steven Gerrard. Per il club di Birmingham, appena 9 punti nelle prime 11 partite, che sono diventati 12 grazie al successo per 4-0 contro il Brentford, in cui comunque Coutinho entrato in scena solo al 71′ al posto di Emiliano Buendia.