Stanley Cup, colpo Bruins: si va a gara 7

La Stanley Cup 2019 non ha ancora un padrone. Boston, con un terzo periodo leggendario (quattro reti), riesce ad imporsi in gara 6 (5-1 il finale), pareggiando i conti con St.Louis (3-3) e forzando la serie al decisivo settimo atto, in programma, mercoledì notte, in quel di Boston.

Il successo dei Bruins regala, quindi, un finale epico. Da ricordare che, nella storia, le squadre che hanno disputato gara 7 di una Stanley Cup in casa, hanno vinto 12 volte su 16 partite. I Bruins si affidano anche alla tradizione per vincere la Stanley Cup.

SPORTAL.IT | 10-06-2019 07:31