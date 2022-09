22-09-2022 16:08

Suo figlio Andrea aveva annunciato che sarebbe giunto questo giorno così importante per la sua famiglia e suo padre in una storia, su Instagram.

E sempre attraverso i social ha annunciato il nuovo intervento chirurgico, programmato, a cui è stato sottoposto suo padre Stefano Tacconi, ex portiere della Nazionale e della Juventus, che sta affrontando un percorso riabilitativo importante dopo il malore accusato il 23 aprile scorso mentre si trovava impegnato in un evento nelle vicinanze di Alba.

Stefano Tacconi operato: il post di suo figlio Andrea

La corsa in ospedale, i primi soccorsi e il ricovero di Stefano Tacconi nel vicino nosocomio di Alessandria, reparto di neurochirurgia dove è stato ricoverato e già operato nei mesi seguiti a quell’importante episodio neurocircolatorio che il campione sta affrontando, prova dopo prova.

Una strada che lo ha portato al nuovo ricovero e a una procedura, mercoledì 21 settembre, dopo gli esami previsti presso l’ospedale di Alessandria:

“Ieri papà è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico per migliorare il suo quadro clinico, una procedura che erano in programma da tempo. Le parole del professor Barbanera: “Le condizioni cliniche e neurologiche sono soddisfacenti. Pertanto al termine di questo ulteriore percorso il paziente riprenderà la riabilitazione” @tacconistefano_official”

Fonte: Getty Images

Il ricovero il giorno prima dell’intervento

Come aveva anticipato lo stesso Andrea, Tacconi è stato trasferito nuovamente ad Alessandria dal vicino presidio riabilitativo di Borsalino per gli accertamenti dovuti nella prospettiva della procedura che è stata illustrata, utile nel lungo follow up che sta seguendo l’ex calciatore da quando è stato soccorso, operato e infine trasferito nel centro per la riabilitazione.

Sono trascorsi mesi da quel 23 aprile scorso, ma la strada sebbene segnato da continui progressi è impegnativa:

“Stefano, dopo un lungo soggiorno presso il presidio riabilitativo, è stato nuovamente ricoverato nella struttura di Neurochirurgia per eseguire un nuovo studio neuroradiologico di controllo programmato con il completamento della chiusura dell’aneurisma che lo aveva portato nel nostro ospedale nella fine di aprile. Le condizioni cliniche e neurologiche sono soddisfacenti, pertanto al termine di questo ulteriore percorso il paziente riprenderà la riabilitazione”, le parole del professor Barbanera nel precedente bollettino.

Il ruolo della famiglia di Stefano Tacconi

A mantenere sempre aggiornato il pubblico di tifosi e estimatori, in questi mesi che si sono susseguiti dopo l’aneurisma che ha colpito severamente Tacconi, è stato suo figlio maggiore. Andrea, figlio di Stefano e di Laura Speranza.

Insieme ai suoi fratelli e alla madre si è sempre reso disponibile e presente per agevolare e sostenere il recupero del campione della Juventus (che continua a seguire con passione e partecipazione), testimoniando anche il legame unico che le persone comuni continuano a dimostrare nei suoi confronti.

VIRGILIO SPORT