14-06-2022 11:14

In serata è giunto l’atteso annuncio di Andrea Tacconi, il primo che, da quel 23 aprile, ha mantenuta intatta quella fiducia che ha sempre desiderato trapelasse da suoi messaggi, dai video, dai frammenti di vita che ha deciso di condividere con un pubblico di amici e tifosi.

Persone che hanno partecipato al dramma dell’uomo e della sua famiglia, ma con la medesima facoltà di non demordere che Stefano Tacconi ha sempre permesso dominasse la sua cifra, umana e calcistica.

Il messaggio di Andrea Tacconi sul padre Stefano

Andrea, il figlio più grande dell’ex campione della Juventus e della Nazionale, ha pubblicato un testo semplice, molto sintetico com’è sempre stato da quando ha deciso di comunicare via social i progressi di suo padre Stefano:

“Domani (oggi, ndr) grande giorno, finalmente papà lascerà l’ospedale per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo. Una forza della natura”, ha scritto.

Così Stefano Tacconi intraprende un nuovo capitolo del suo percorso, dopo il malore accusato durante un evento ad Asti, la corsa drammatica in ospedale, i primi soccorsi e la constatazione che le sue condizioni fossero gravi e che si trattasse di una emorragia cerebrale. Attimi veloci, terribili. Interventi, bollettini dell’ospedale di Alessandria (dove è stato ricoverato), lenti ma costanti progressi per un leone come lui che non ha mai ceduto a compromessi.

E che ha sempre fatto della coerenza una scelta di vita, anche di calcio. Un ambiente amatissimo, prediletto ma che spesso non lo ha trovato del tutto allineato, anzi. Forse per questa e altre ragioni che hanno investito quella moltitudine di passioni, ha scelto di dedicarsi al vino – suo interesse da sempre – e alla cucina in quelle aree che ha imparato a conoscere e ad amare.

Laura Speranza rompe il silenzio e rassicura

E dove ha scelto di sposarsi con Laura Speranza, moglie e madre di quattro figli che gli sono sempre rimasti accanto in queste fasi delicatissime seguite a quelle ore disperate.

Andrea, ma anche Virginia, che ha testimoniato i progressi di suo padre Stefano con dei brevi filmati condivisi su Instagram. La decisione, infine, di rompere il silenzio a Mattino Cinque da parte di Laura e di condividere quel piccolo segnale di ripresa, molto significativo.

Il messaggio di Tacconi dopo l’intervento

“S+L Love”, scritto dopo l’intervento seppure con una calligrafia incerta come prevedibile per via di simili prove.

Oggi Stefano Tacconi riparte dalla riabilitazione, da chi c’è sempre stato e dai tifosi che anche con uno striscione e i messaggi di sostegno gli hanno dimostrato rispetto per quei gesti che evocano un calcio epico, mai dimenticato. Con Maradona e Platini, protagonisti di un passato ineguagliabile.

VIRGILIO SPORT