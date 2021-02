Stella Rossa-Milan, l'emozione di Rade Krunic

Il centrocampista del Milan Rade Krunic ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” del prossimo avversario del rossoneri nei 16esimi di Euorpa League, la Stella Rossa di Belgrado. Il centrocampista classe 1993, fin qui, non ha collezionato tante presenze nella formazione rossonera, e anche quando è stato chiamato in causa non è mai parso veramente all’altezza dei titolari.

Tuttavia per lui, serbo di nascita, tornare a Belgrado rappresenta sicuramente una grande emozione, soprattutto per il fatto che potrebbe avere una grande chance di giocare dall’inizio in Europa League. Queste le sue parole, dove ammette di aver sempre desiderato di miliatare nella Stella Rossa:

“Non ho avuto la fortuna di giocare allo Stella Rossa, lo sognavo da bambino. E’ una grande emozione tornare in Serbia e giocare in uno stadio che amo”.

Poi una parola anche sull’assenza dei tifosi dallo stadio, vera pecca di questa stagione 2020/2021:

“Non vediamo l’ora del ritorno dei tifosi, si gioca a calcio per passione, siamo contenti anche con i tifosi avversari”.

OMNISPORT | 17-02-2021 17:44