"Stesso obiettivo della Juve, ora il Milan è pronto al sorpasso”

Il centravanti non è il solo rinforzo per l’attacco che la Juventus di Andrea Pirlo sta cercando sul mercato. Il club bianconero è attivo anche su altri profili, avendo la necessità di ringiovanire un organico che da anni è tra i più anziani per età media della serie A.

Juventus su Chiesa, il Milan prova il sorpasso

Nelle ultime ore, il d.s. Fabio Paratici sarebbe tornato all’attacco per un vecchio pallino del club bianconero: Federico Chiesa. A farne il nome dell’attaccante della Fiorentina è Nicolò Schira, che però su Twitter spiega come l’operazione non sia facile per la Juve e che il Milan è pronto mettere i bastoni tra le ruote dei bianconeri, soffiando loro il giocatore proprio come fatto con Tonali, “scippato” all’Inter.

“Due strade per Chiesa che ha frenato dinanzi alla possibilità di prolungare con la Fiorentina. La Juventus studia prestito biennale con obbligo, ma prima deve vendere Douglas Costa e Ramsey. Occhio al Milan: Fede è pupillo di Pioli e rossoneri hanno già sondato terreno con Ramadani”.

Il rapporto tra Chiesa e Pioli potrebbe dunque essere la leva decisiva in favore del Milan, che però per l’attaccante si troverebbe a dover pagare un esborso importante: la Fiorentina, infatti, continua a valutare Chiesa sopra i 50 milioni di euro.

I tifosi si stuzzicano sul web

“Il Milan non ha i soldi”, commenta stizzito Visda, tifoso juventino. “Voi invece ne avete a vagonate”, replica il rossonero Roby, che poi aggiunge: “Il Milan non ha soldi? Infatti Tonali va all’Inter…”, ricordando la beffa rifilata ai nerazzurri negli ultimi giorni.

Il milanista Principe, invece, non crede che la Juve possa essere davvero interessata a Chiesa: “Mi devi spiegare come interessa alla Juve se ha già Bernardeschi, Douglas Costa, Cuadrado e appena preso Kulusevski. Tutti che giocano sulla fascia destra”.

Lo juventino Steph, invece, lascerebbe con piacere Chiesa al Milan: “Basta Chiesa! È un altro Bernardeschi”. Infine il milanista Marco ci spera: “Dove lo mette Chiesa la Juve? In panchina insieme a Bernardeschi? Il Milan ha già la 22 pronta e c’è la fascia destra di San siro da arare!”.

SPORTEVAI | 01-09-2020 10:40