Stilettata De Rossi: "Gli Scudetti della Juve? Sono due in meno"

E’ stato per anni uno dei centrocampisti più forti del pianeta e, ora che ha appeso gli scarpini al chiodo, è proprio dal calcio che vuole ripartire, ma in una nuova veste: quella dell’allenatore.

La leggenda della Roma, Daniele De Rossi, ospite del programma ‘Propaganda Live’, ha svelato quelli che sono i suoi piani.

“Ora faccio il padre a tempo pieno, la cosa non mi annoia ma spero che non duri per sempre. Voglio fare l’allenatore, ma non potevo immaginare che ci si mettesse di mezzo una pandemia. Mi sarebbe piaciuto osservare altri tecnici e studiare, ma è scoppiata l’emergenza Coronavirus”.

In questo periodo si parla molto di negazionismo.

“Negazionisti ci si nasce. Conosco una persona che quando giocava continuava a pensare che la Juventus vincesse solo per il potere e per la FIAT. Mi diceva che la Juve deve vincere perché ci sono gli Agnelli e pensava pure che i calciatori non facessero l’antidoping”.

A proposito di Juve, De Rossi ha spiegato quanti sono secondo lui gli Scudetti bianconeri.

“Quanti Scudetti ha? Io il numero non me lo ricordo nemmeno. Però come ha detto il presidente Agnelli lui è uno che segue le regole e le rispetta, quindi sono due di meno”.

Il calcio italiano sta vivendo un momento molto particolare.

“I campionati sono regolari, ma non verranno ricordati come i più belli della storia. Quello della scorsa stagione è stato un po’ falsato, visto che la Lazio andava a duemila ed il Milan era in difficoltà e poi è cambiato tutto. Questi è già regolare, ma alla fine è più fortunato chi ha meno positivi”.

OMNISPORT | 24-10-2020 09:48