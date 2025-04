Stoccarda, Paolini ci prova ma Sabalenka si conferma bestia nera: Aryna ora sfida Ostapenko per sfatare il tabù titolo

Sabalenka vola in finale dopo aver eliminato in due set un'ottima Paolini: ora la n°1 WTA proverà a sfidare il tabù titolo a Stoccarda contro Ostapenko

Non è bastata una buona Jasmine Paolini per battere Aryna Sabalenka, che, come negli ultimi tre precedenti tra le due, ha trionfato senza cedere un set con il risultato di 7-5 6-4. La n°1 al mondo vola dunque in finale al WTA 500 di Stoccarda, dove affronterà Jelena Ostapenko, contro cui andrà a caccia del primo titolo alla quarta finale nel torneo tedesco.

Paolini si arrende alla bestia nera Sabalenka: niente finale

Match da subito in salita per Jasmine Paolini, che si vede strappare la battuta nei suoi due primi turni di servizio ritrovandosi subito sotto per 3-0. Passato l’iniziale momento di difficoltà, l’azzurra reagisce e recupera un break, salvo poi però cedere un altro turno di battuta nel settimo gioco, concedendo dunque ad Aryna Sabalenka di servire per il set.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sopra 5-2, la bielorussa subisce però la sorprendente rimonta di Paolini, che vince tre game consecutivi e si riporta in parità. Sul risultato di 5-5 Jas però tentenna al servizio, dove da 30-0 finisce col perdere la battuta, dando un’altra chance di servire per il set a Sabalenka, che questa volta non fallisce.

A partire meglio nel secondo set è invece una Paolini più brillante, che si porta subito avanti di un break. Dopo qualche game arriva però la reazione di Sabalenka, che, dopo aver salvato una palla break che avrebbe portato Jas a servire per il parziale, strappa nuovamente la battuta all’azzurra nel nono game, chiudendo poi l’incontro col primo match point al servizio.

Buone impressioni da Jas in vista di Roma e Roland Garros

Il torneo di Stoccarda ci ha confermato quanto già aveva evidenziato quello di Miami, l’ultimo da lei disputato prima di passare alla terra rossa, ovvero che il periodo di difficoltà a inizio stagione sembra ormai essere definitivamente alle spalle di Paolini, sconfitta negli ultimi due tornei sempre dalla n°1 WTA, dando però anche segnali di crescita nelle sfide alla migliore del mondo.

La vittoria su Coco Gauff nei quarti ci aveva dimostrato come Paolini meritasse di trovarsi ancora tra le migliori al mondo, lasciando buone sensazioni per il prosieguo della stagione sulla terra battuta, dove si terranno gli importanti appuntamenti degli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, torneo nel quale difende i 1300 punti della finale del 2024. Per quanto troppo presto per tirare le somme, anche la collaborazione con il nuovo coach Marc Lopez sembra portare i suoi frutti, altro aspetto che ci fa guardare al futuro con maggiore positività.

Sabalenka contro Ostapenko per rompere il tabù in finale a Stoccarda

Mentre Paolini ora si concentrerà sul WTA 1000 di Madrid, Sabalenka domani tornerà in campo per finale in programma contro Jelena Ostapenko, contro cui andrà a caccia del suo primo titolo a Stoccarda, dove finora è sempre stata sconfitta nelle tre finali da lei disputate. Aryna potrà provare a sfatare il tabù titolo forte anche dei tre successi in altrettanti precedenti contro la lettone, giocatrice però da sempre altamente imprevedibile.