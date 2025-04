WTA Stoccarda, favolosa Paolini! Batte Coco Gauff in due set e domani sfiderà Sabalenka in semifinale

La stagione sul rosso di Jasmine Paolini si apre alla grande: la vittoria su Coco Gauff consente alla toscana di volare in semifinale, dove domani se la vedrà con la bestia nera Sabalenka

L’aria di Stoccarda fa un bene dell’anima a Jasmine Paolini: la giocatrice toscana liquida in due set anche Coco Gauff e conquista la semifinale del torneo WTA 500 che di fatto apre la stagione europea sul rosso al femminile, dove domani l’avversaria da battere risponderà al nome di Aryna Sabalenka, vale a dire la numero 1 del mondo. Ma per Paolini questa è davvero una settimana di “rinascita” tennistica: sotto la guida di Marc Lopez, al debutto come nuovo allenatore dopo la fine del sodalizio con Renzo Furlan, Jas non avrebbe potuto chiedere di meglio.

Avvio shock, poi una reazione da vera fuoriclasse

Contro la numero 4 del mondo la prestazione offerta dalla giocatrice di Castlenuovo Garfagnana è stata semplicemente perfetta. Certo la più bella dell’anno, anche perché sin qui il 2025 non è che abbia riservato poi tante gioie all’azzurra. Ma sul rosso di Stoccarda è come se la luce si fosse riaccesa all’istante: dopo aver superato le tedesche Lys e Niemeier, contro un’avversaria di caratura come Coco Gauff la sensazione è che Jasmine abbia realmente alzato l’asticella, ritrovando quella cattiveria e quell’intensità che nelle ultime uscite l’erano mancate.

Peraltro contro la statunitense era sotto 2-0 nei precedenti, a riprova di un esame superato a pieni voti il cui esito era tutt’altro che scontato. E il merito maggiore dell’italiana è stato quello di non disunirsi dopo che Gauff nel primo set è partita a spron battuto, trovando un break nel gioco d’apertura (a zero!) e salendo sul 4-2, ritrovandosi anche avanti 30-0 sul servizio di Jas nel settimo gioco.

Lì dove però è cambiata totalmente l’inerzia della partita, perché da quel momento Paolini ha saputo rialzarsi, fino a infilare una sequenza di 6 game vinti con la quale ha completamente ribaltato l’inerzia dell’incontro. E una mano certamente gliel’ha data l’americana, che ha cominciato a sbagliare tanto nei propri turni di servizi (due doppi falli nel decimo gioco del primo set, quello del 6-4 definitivo), finendo per generare una confusione dalla quale non s’è più ripresa.

Domani la sfida con Sabalenka: sul rosso c’è “più” partita…

Nei game in risposta Jasmine ha sfruttato tutte le opportunità che Coco gli ha offerto, trovando risposte che in avvio di partita non erano arrivate. Nel secondo parziale è ancora una volta la giocatrice toscana a passare per prima, trovando il break in apertura e collezionando altre opportunità per scappare oltre il 3-1.

E proprio nel quinto gioco la Gauff è riuscita a riprendersi e a strappare la battuta alla rivale, che però a quel punto ha saputo subito rispondere con la stessa moneta, infilando il quinto break di giornata e salendo sul 4-2. A quel punto, pur con qualche piccola sofferenza, la tavola “pasquale” è risultata bella che addobbata: Jas ha respinto gli ultimi assalti della numero 4 del mondo e a chiudere sul 6-3, pronta ora a sfidare la propria nemesi, quella Sabalenka con la quale ha perso gli ultimi tre confronti (4-2 il totale a favore della bielorussa). Ma sul rosso Jasmine sa di potersi giocare le proprie carte.