WTA Stoccarda, Paolini batte in due set anche Niemeier e vola ai quarti. Prima però c'è il doppio con Errani

Altra vittoria per Jasmine Paolini nel WTA 500 di Stoccarda, sempre contro una tedesca: Niemeier cede in due set e nei quarti ora la sfida sarà contro una tra Gauff e Seidel

A volte ritornano: ad esempio nei quarti del WTA 500 di Stoccarda, con Jasmine Paolini che in terra teutonica ritrova il sorriso e un po’ di slancio dopo un periodo non troppo convincente. Da quando Marc Lopez siede al suo angolo, però, sin qui sono state tutte gioie: il 6-1 7-5 rifilato alla wild card tedesca Jula Niemeier (numero 121 del ranking) spedisce la garfagnina tra le prime 8 del torneo e testimoniano il buonissimo stato di forma di una giocatrice che sul rosso sembra aver trovato un po’ di quella continuità che prima l’era mancata, al netto della bella semifinale centrata a Miami.

Primo set a senso unico: Jasmine come un rullo

Non che contro la seconda tedesca affrontata a domicilio (l’altra era stata Eva Lys al debutto) siano state tutte rose e fiori. Perché per un set c’è stato da sgobbare, nella fattispecie il secondo, dove Jas è stata costretta anche ad annullare una palla set prima di riuscire a volgere la contesa a proprio favore.

Nel primo invece non c’è stata storia: 25’ di pura accademia, con Paolini decisamente più in palla rispetto a un’avversaria che ha faticato a prendere le misure all’incontro, tanto da vincere il primo game sul proprio servizio prima di cedere inesorabilmente la battuta due volte e non riuscire più a trovare le contromisure per rispondere. Eloquente il dato delle prime messe in campo dalla tedesca, sotto al 40%: anche contro una Jasmine accademica, intenta unicamente a non commettere errori, non c’è stato alcun modo di prolungare il parziale oltre il 6-1 finale.

Niemeier si sveglia, ma Jasmine non si fa sorprendere

Nel secondo set s’è vista però un’altra Niemeier, e di conseguenza anche il livello dell’incontro ne ha beneficiato. Paolini però sui turni di servizi dell’avversaria si mostra veramente tosta, tanto da conquistare altri due break, salvo però riconsegnarli alla tedesca che dimostra di voler restare aggrappata alla partita con tutte e due le mani.

Nel decimo gioco addirittura arriva la palla break più sanguinosa, quella cioè che se convertita avrebbe consegnato alla padrona di casa la vittoria e la conseguente prosecuzione del match al terzo set. Jasmine ha annullato l’opportunità di concedere per la terza volta il servizio nel set e anzi nel game successivo ha decisamente alzato i giri del motore, a sua volta strappando per la quinta volta (la terza nel secondo parziale) la battuta alla rivale.

A quel punto il match s’è incanalato sui binari desiderati: comoda chiusura sul 7-5 e passo avanti di una Paolini che sente di nuovo il vento soffiare dalla sua parte, concedendosi poi un’oretta di riposo prima di andare a giocare in doppio con Sara Errani (sono teste di serie numero 2 del seeding: sfidano la russa Aleksandrova e la cinese Zhang). L’avversaria nei quarti di finale uscirà invece dalla sfida tra l’americana Coco Gauff (fresca di annuncio di fidanzamento con il musicista statunitense Jalen Sera) e la tedesca Ella Seidel, 20enne e numero 124 del mondo.