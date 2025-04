Stoccarda, Errani si butta via contro Frech: giornata nera per le azzurre. Sabalenka riaccende la polemica con gli Slam

Eliminate tutte le azzurre impegnate mercoledì tra il WTA di Rouen e Stoccarda, dove rimane la sola Paolini tra le italiane. Intanto Sabalenka torna sulla polemica con gli Slam

Giornata nera per il tennis femminile italiano, con tutte le azzurre impegnate oggi mercoledì 16 aprile eliminate. Le prime a essere eliminate sono state Nuria Brancaccio e Camilla Rosatello – ultime due rappresentanti del Bel Paese nel torneo di Rouen -, seguite poi da Sara Errani, battuta da Magdalena Frech all’esordio nel WTA 500 di Stoccarda, dove à impegnata anche la n°1 al mondo Aryna Sabalenka, che in conferenza stampa è tornata a parlare della polemica con gli Slam sulla ripartizione degli introiti.

Errani si butta via contro Frech e cede dopo oltre tre ore di battaglia

Niente da fare per Sara Errani, che rimanda ancora il suo ritorno alla vittoria in singolare in un tabellone principale di un torneo del circuito maggiore che manca ormai dallo scorso US Open. L’esperta tennista azzurra è stata infatti eliminata da Magdalena Frech all’esordio del WTA 500 di Stoccarda con il risultato di 7-5 4-6 7-6 al termine di un match contraddistinto da tanti errori da una parte e dall’altra e sfuggito a Errani proprio sul più bello, dopo che nel terzo set si era prima procurata la chance di servire per il match e poi si era ritrovata avanti 5-2 nel tie-break, dove però si è spenta nelle battute finali, “regalando” la vittoria con due errori, uno nel tentativo di sorprendere Frech con una palla corta, l’altro con un colpo da fondo uscito in corridoio.

Sabalenka sulla polemica con gli Slam: “Meritiamo di essere pagati di più”

Obbligata a rimandare il proprio esordio a Stoccarda a sabato visto il forfait di Anastasia Potapova, suo teorica avversaria agli ottavi, Aryna Sabalenka in questi giorni ha avuto tempo per riflettere sulla polemica con gli Slam riguardante la ripartizione degli introiti, argomento poi trattato anche in conferenza stampa, durante la quale ha ribadito la sua posizione spiegando anche motivi che l’hanno portata a firmare alla lettera inviata ai quattro Major:

“Noi giocatori siamo quelli che fanno lo spettacolo. Quindi penso che meritiamo di essere pagati un po’ di più dai tornei. Se confrontiamo il tennis con gli altri sport, c’è una grande differenza nella percentuale che riceviamo rispetto alla NHL o alla NBA e agli altri sport. Siamo uno sport individuale, e non voglio spingermi troppo nel confronto con altri sport, però direi che meritiamo sicuramente una percentuale più alta negli Slam e, in realtà, in tutti i tornei”.

WTA Rouen, fuori Brancaccio e Rosatello

Escono di scena tutte le azzurre in tabellone al WTA 250 di Rouen. Dopo l’eliminazione di Lucia Bronzetti arrivata lunedì, oggi mercoledì 16 aprile sono arrivate quelle di Nuria Brancaccio, che, dopo essere stata ripescata come lucky loser, è stata piegata in tre set da Moyuka Uchijima col risultato di 3-6 6-2 6-1, e di Camilla Rosatello, che dopo la vittoria all’esordio su Alicia Parks è stata sconfitta da Elena-Gabriela Ruse in due set per 6-0 6-4.