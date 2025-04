Aryna Sabalenka, lite al ristorante per un tavolo. Il fidanzato: "Hai capito chi è lei? La regina di Miami"

Disavventura per la numero 1 della classifica WTA dopo il trionfo al Masters 1000 della Florida: un tale ha chiesto alla comitiva di cambiare posto, lei gli ha offerto uno snack.

Numero 1 nella classifica WTA e…nelle prenotazioni. Piccola disavventura per Aryna Sabalenka dopo il trionfo al Masters 1000 di Miami. La “tigre” bielorussa, che guarda tutti dall’alto nel ranking, ha celebrato col suo staff il successo nel prestigioso torneo in un esclusivo locale della metropoli della Florida. Una cenetta in un bel posticino, con tanto di tavolo riservato. Qui, però, si sono accese le discussioni. Già, perché a un certo punto si è presentato un ragazzo che ha chiesto alla comitiva di cambiare tavolo. Qualcuno ha ripreso tutta la scena, che in breve è diventata virale sui social, scatenando inevitabili vespai.

Sabalenka e il fidanzato, la discussione al ristorante

Aryna, accompagnata dal fidanzato Georgios Frangulis, aveva già preso posto quando si è avvicinato un tale: “Scusatemi, sto cercando di non essere maleducato. C’è altra gente che sta aspettando per il tavolo”, le sue parole all’inizio del filmato. “Hai capito chi è lei? La regina di Miami. La numero 1 del tennis mondiale”, l’intervento a gamba tesa di Frangulis, il fidanzato di Sabalenka evidentemente in versione “Marchese del Grillo”. “Non mi importa chi è”, la risposta del tale. “Sto giusto dicendo che anch’io ho un tavolo e vi sto chiedendo se potete alzarvi“. “Lavori qui?”, la domanda di un membro dell’entourage. “No, ma conosco il proprietario”, la replica.

La lite per il tavolo va avanti, Aryna offre uno snack

“Lui può mandarvi via e prendere questo tavolo”, ha insistito il giovane. Che in realtà è un personaggio piuttosto noto nel mondo dei social, di TikTok in particolare: Aris Yeager, meglio conosciuto come “The European Kid”. All’arrivo di una cameriera che ha chiesto se potesse essere di aiuto, il giovane influencer (e comico) ha spiegato: “Io stavo aspettando per questo specifico tavolo”. Per provare a stemperare la tensione, Sabalenka – che ha mantenuto insolitamente la calma, visto il suo temperamento abitualmente focoso – ha offerto all’interlocutore misterioso se volesse uno snack: lui, deluso e adirato, se n’è andato via tra le risatine dei presenti.

Chi è Georgios Frangulis, il compagno di Aryna Sabalenka

Sui social, se in tanti hanno lodato la saldezza di nervi e lo stesso gesto distensivo di Sabalenka, ad attirare strali e commenti velenosi è stato soprattutto l’atteggiamento supponente del fidanzato. Georgios Frangulis, CEO di Oakberry, azienda produttrice di bevande a base di acai, bacca amazzonica dalle proprietà antiossidanti, è un imprenditore brasiliano di origini greche dal patrimonio stimato vicino ai tre miliardi di dollari. La sua frase – “hai capito chi è lei” – ha un po’ indisposto gli utenti. “Lei non sa chi sono io è una frase talmente vecchia che non è neanche più di moda”. Oppure: “Ma chi si crede di essere”. E c’è anche chi nota: “Non è gradevole ricevere un invito a cambiare posto dopo essersi accomodati”.