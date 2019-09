Strepitosa pole di Charles Leclerc a Spa, dominio Ferrari

Charles Leclerc ha conquistato la pole position nelle prove ufficiali del Gran Premio del Belgio, in programma domenica a Spa Francorchamps. Il pilota della Ferrari, alla terza pole in carriera, con il tempo di 1:42.519 chiude al primo posto davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel e al campione del mondo Lewis Hamilton, entrambi staccati di oltre sette decimi. Segnali ottimi da parte della scuderia di Maranello, che dopo aver dominato il venerdì non sbaglia il sabato e piazza la doppietta in griglia di partenza.

LE QUALIFICHE

Le Ferrari confermano il dominio nelle libere in Q1: Leclerc è il migliore con il tempo di 1’43.587. Poi Vettel. Verstappen su Red Bull è terzo a mezzo secondo dal tedesco e a un secondo dal monegasco, seguono Bottas e Hamilton, che è riuscito a partecipare alle prove dopo lo schianto nelle terze libere grazie al superlavoro dei tecnici Mercedes. Eliminati Gasly, Sainz, Kvyat, Russell e Kubica.

In Q2 sempre Leclerc a segnare il tempo più veloce in 1:42.938, il compagno di scuderia Vettel è staccato di 99 millesimi. Migliorano decisamente le Mercedes, ma Hamilton (terzo) è ancora a più di mezzo secondo dal monegasco, Bottas a quasi un secondo. Eliminati in Q2 Grosjean, Norris, Stroll, Albon e Giovinazzi.

In Q3 questa volta la Ferrari non sbaglia e conquista la pole dopo aver dominato tutte le precedenti sessioni di Spa: Hamilton ringhia e scende a 1:43.282, Leclerc risponde al campione del mondo piazzando il super crono di 1:42.644, a 91 millesimi dal record della pista. All'ultimo giro il pilota del Principato migliora ulteriormente scendendo a 1:42.519, mentre Vettel scavalca Hamilton e si prende il secondo posto in griglia: entrambi i veterani sono però a 7 decimi dal giovane monegasco.

Griglia di partenza (primi dieci)

Leclerc

Vettel

Hamilton

Bottas

Verstappen

Raikkonen

Ricciardo

Hulkenberg

Perez

Magnussen

SPORTAL.IT | 31-08-2019 16:27