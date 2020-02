Su il sipario per l'Aprilia RS-GP 2020

Si apre ufficialmente con la presentazione della nuova livrea la stagione 2020 di Aprilia in MotoGP. L’inverno ha visto una vera rivoluzione nel progetto italiano, il reparto corse di Aprilia – tra i più gloriosi con 54 titoli mondiali nel suo palmarès – è cresciuto, a testimonianza del grande impegno da parte del Gruppo Piaggio, e si è rinforzato per mettere a frutto tutto il percorso fatto in MotoGP e tradurre esperienza e competenze in una crescita tecnica.

Il risultato è una RS-GP interamente riprogettata, che fa tesoro dell'esperienza accumulata arricchendola con lo spirito innovativo della migliore tradizione Aprilia. Aprilia Racing ha concepito un prototipo ottimizzato sotto tutti gli aspetti, a partire dalla raffinata aerodinamica cui si abbina un nuovo motore a V di 90°. Completano il pacchetto l'esclusivo cambio seamless, sviluppato internamente, e un telaio a doppio trave in alluminio, materiale ripreso anche dal forcellone posteriore. Grande attenzione è stata riservata anche al comparto elettronico, forte di un organico interno ad Aprilia Racing potenziato durante la scorsa stagione.

La struttura del Team, al netto dei nuovi innesti, rimane sostanzialmente inalterata. Al CEO di Aprilia Racing Massimo Rivola si affiancano il Direttore Tecnico Romano Albesiano e il Team Manager Fausto Gresini. I due lati del box vengono gestiti da Antonio Jimenez e Pietro Caprara, capotecnici di comprovata esperienza nel paddock MotoGP.

