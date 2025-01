Luis Suarez eroe, salva uomo che su un albero di sei metri stava tentando il suicidio

Il bomber a partecipato alle operazioni di salvataggio di un 49enne in Uruguay, che minacciava di suicidarsi lanciandosi da un albero altissimo

Luis Suarez potrebbe aver segnato il gol più importante della sua vita. Durante le vacanze trascorse con la compagna Sofia Balbi in Uruguay, l’attaccante dell’Inter Miami ha contribuito al salvataggio di un uomo che minacciava il suicidio.

Ci sono volute diverse ore prima di trarlo in salvo. Alla fine, grazie all’intervento del calciatore e delle forze dell’ordine uruguayane, l’uomo, grande ammiratore di Suarez, si è convinto a desistere dal folle gesto.

Suarez salva un uomo dal suicidio

Luis Suarez, ex attaccante del Liverpool ora all’Inter Miami, ha salvato un uomo di 49 anni che, salito su un albero alto non meno di 6 metri, minacciava di togliersi la vita. L’episodio è accaduto a Ciudad del Este, in Uruguay: Luis, questo il nome del tentato suicida, venerdì scorso in tarda serata si è portato su un grosso albero, con una corda stretta intorno al collo.

La notizia si è diffusa in tutta la regione. Per ore i soccorritori hanno provato a far desistere l’uomo che, imperterrito, è rimasto sull’albero invocando l’arrivo della moglie. In zona si trovavano pure Suarez e la compagna Sofia Balbi, in vacanza in Uruguay in occasione delle festività.

Sono stati gli agenti di polizia a richiedere il loro intervento: l’uomo, grande estimatore dell’attaccante, ha avviato un lungo dialogo con l’ex Liverpool. Non è stato facile instaurare nell’immediato un rapporto di fiducia, ma la persuasione di Suarez lo ha convinto a rinunciare al folle gesto.

Suarez e il salvataggio del tentato suicida, 18 ore di trattative

L’evoluzione della trattativa ha vissuto di alti e bassi. Il 49enne, disarmato, ma con una corda stretta intorno al collo, ha più volte minacciato di lanciarsi dall’albero alto almeno 6 metri. Intorno all’una di sabato, le forze di polizia hanno richiesto l’intervento di una squadra specializzata nella negoziazione in casi di suicidio, appartenente alla Guardia repubblicana.

Dopo tre ore e mezzo di tentativi, anche la squadra speciale si è tirata indietro, dichiarando fallite le trattative. A quel punto sul posto si erano portati alcuni specialisti della ONG Studi di Psicologia Sociale. Insieme alle forze di sicurezza del comune di Canelones, specialisti e poliziotti hanno provato in tutti i modi a convincere il tentato suicida a scendere dall’albero.

L’ultimo tentativo è stato provato sabato mattina, quando in soccorso è arrivato Luis Suarez, con la compagna Sofia Balbi. La forza della disperazione, unita alla stanchezza accusata dall’uomo ormai da 18 ore appollaiato sull’albero, stremato dalla tensione, ma anche all’affetto mostrato da Suarez nei confronti del 49enne, hanno portato al felice epilogo.

Suarez eroe, il racconto dei soccorritori

L’uomo è sceso dall’albero intorno alle ore 17 di sabato, sano e salvo, psicologicamente e fisicamente provato dal lungo sforzo emotivo. A raccontare l’ultimo atto del salvataggio del 49enne è stato un membro dell’ONG, che ha partecipato alle operazioni di soccorso.

Ai microfoni del telegiornale Telenoche del Canale 4 dell’Ururguay, il soccorritore ha spiegato: “Suarez si avvicinato e in quel momento di contenimento, ha cercato di parlare in modo empatico con l’uomo, facendogli sentire la nostra comprensione. Luis si è avvicinato perché è una persona molto umana e lo ha confermato”.

Anche un agente di polizia presente sul posto ha raccontato di quanto sia stato importante, ai fini del salvataggio del 49enne, l’intervento di Luis Suarez: “Non ha esitato un secondo a venire”, ha spiegato.