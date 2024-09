Pari Uruguay tra le lacrime per ricordo Izquierdo e addio Suarez, il Brasile vince tra i fischi

I verdeoro contestati dai tifosi nonostante il successo, la Celeste ha omaggiato il Pistolero e pianto Izquierdo. Pari anche tra Perù e Colombia

Se in Europa ha tenuto banco la UEFA Nations League, oltreoceano si è giocato per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Giornata emozionante ma solo extra-campo per l’Uruguay che ha salutato Luis Suarez con uno scialbo 0-0 contro il Paraguay. Ha vinto, invece, il Brasile contro l’Ecuador pur senza convincere: i tre punti servivano comunque per dare una sterzata a una classifica totalmente deficitaria. Pari, infine, tra Perù e Colombia.

Vincente e contestato: il Brasile non è guarito

La situazione è delicata in casa Brasile. La Nazionale verdeoro si presentava all’appuntamento con l’Ecuador reduce da tre sconfitte consecutive e con l’esigenza di arraffare i tre punti. Alla fine la Selecao è riuscita nella missione, pur senza emozionare il proprio pubblico che ha finito per fischiare i giocatori. Un gol di Rodrygo ha permesso al di team di Dorival Junior di vincere e salvare solo parzialmente la faccia. La prestazione resta incolore, col solo Paquetà a dare qualche segnale incoraggiante.

0-0 per l’Uruguay nella giornata di Suarez e Izquierdo

Prima del fischio d’inizio della partita col Paraguay, l’Uruguay ha salutato Luis Suarez alla sua ultima esibizione in maglia Celeste. Il giocatore, visibilmente commosso, si è preso l’applauso del pubblico in compagnia di moglie e figlio in una passerella che sostanzialmente è stata l’unica emozione della serata insieme al ricordo del povero Izquierdo morto in campo a seguito di un malore. Per il resto da raccontare c’è poco o nulla con l’Uruguay fortemente rimaneggiata a causa delle tante squalifiche post rissa con la Colombia.

Pari anche tra Perù e Colombia

Pareggio pure tra Perù e Colombia che hanno fatto 1-1 a Lima. I rimpianti sono soprattutto per i padroni di casa che si erano portati in vantaggio con Callens prima di subire la rete ospite nel finale da Luis Diaz. Piuttosto deludente la prestazione dei Cafeteros, non rinvigoriti neppure dall’ingresso in campo a gara in corso di James Rodriguez. Dopo 7 giornate di Eliminatorias la classifica vede l’Argentina davanti a tutti (18 punti), poi Uruguay (14), Colombia (13), Brasile (10), Venezuela (9), Ecuador (8), Bolivia e Paraguay (6), Cile (5) e Perù (3).