Suarez Navarro saluta il tennis a testa alta

Si è conclusa con una sconfitta la carriera da singolarista di Carla Suarez Navarro, un k.o. che però passa decisamente in secondo rispetto alla vittoria ottenuta dalla spagnola a maggio contro il linfoma di Hodgkin, rivale ben più ostico della statunitense Danielle Collins che l’ha battuta nella notte.

L’esperta tennista spagnola, proprio per l’incertezza, i dubbi e la lotta che ha dovuto vivere in ospedale negli scorsi mesi, saluta con gioia e senza alcun rimpianto il tennis giocato, uno sport questo che ha saputo regalarle grandi soddisfazioni e tantissimo affetto da parte della gente.

“Quest’ultima stagione è stata un regalo che mi sono fatta, dopo aver vinto la partita più importante della mia vita. Un anno fa ero in ospedale e non sapevo nulla del mio destino: poter tornare a calcare, un’ultima volta, i campi più prestigiosi del mondo è stata un’emozione indescrivibile” ha detto la trentaduenne di Las Palmas in conferenza stampa.

“Se sarò convocata, mi farò trovare pronta per le finali della Billie Jean King Cup, ma, in ogni caso, la mia carriera da singolarista termina con questo torneo” ha spiegato la Suarez Navarro prima di tracciare un breve bilancio della sua carriera.

“Mi sono divertita e ho apprezzato il grande amore della gente e delle altre giocatrici, che mi sono state molto vicine in questo momento particolare. Il mio sogno era quello di essere una tra le prime 10 giocatrici del Ranking e ci sono riuscita: sono molto contenta di quello che ho fatto, anche se non ho mai vinto uno Slam e non sono mai stata la numero 1 del mondo. Ora mi riposerò e, nel breve periodo, starò lontana dal tennis, poi si vedrà” ha concluso emozionata la tennista spagnola.

OMNISPORT | 31-08-2021 16:01