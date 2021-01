Suarez segna ancora, l'Atletico vola

L’Atletico Madrid di sbarazza anche del Valencia (3-1 il finale) e si conferma in testa alla classifica della Liga. Brilla Suarez. L’attaccante ex Barcellona (ad un passo anche della Juventus) non si ferma più.

Contro il Valencia ha segnato il gol numero 12 in campionato (è primo in classifica cannonieri insieme a En-Nesyri). Il tecnico Simeone si gode il Pistolero. “Il miglior attaccante centrale che ci sia in Europa”, le parole di Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid riportate dal Mundodeportivo.

OMNISPORT | 25-01-2021 08:15