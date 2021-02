Subito un guaio per Pellè: niente Verona

Che fino a questo momento al Parma non abbia funzionato nulla, è palese ed evidente. E confermato dall’ennesimo infortunio alla vigilia del posticipo di Verona. Un infortunio importante e pesante: quello di Graziano Pellè, che sarà costretto a saltare la sfida del Bentegodi.

L’ex centravanti dello Shandong Luneng, tornato in Italia da svincolato negli scorsi giorni, non compare nella lista dei convocati diramata dal Parma, che attraverso il proprio sito ufficiale ha comunicato le condizioni del giocatore: “Graziano Pellè non fa parte dell’elenco dei convocati a causa di un problema muscolare al tricipite surale destro incorso durante l’allenamento di oggi. Domani saranno eseguiti gli accertamenti del caso”.

Detto che, come già spiegato, Pellè contro il Verona non ci sarà, gli esami di lunedì saranno decisivi per capire con certezza i tempi di recupero dell’ex nazionale italiano. Tempi che, naturalmente, il Parma spera essere brevi.

Nell’elenco dei convocati manca ancora Inglese, mentre è regolarmente presente Cornelius, così come gli altri nuovi arrivati Zirkzee e Man. In attesa del recupero di Pellè, D’Aversa dovrà contare su di loro in attacco per provare a dare il via alla rimonta salvezza.

OMNISPORT | 14-02-2021 13:52