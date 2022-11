Superbike, Petrucci pronto al debutto nel Mondiale con la Ducati

22-11-2022 21:16

Manca ancora l’ufficialità, ma Danilo Petrucci è pronto a iniziare la sua nuova avventura nel mondo delle due ruote. Dopo una stagione negli Stati Uniti, il pilota ternano è infatti pronto a esordire nel Mondiale Superbike. Nel 2023 quasi di sicuro Petrux correrà infatti per la Ducati non ufficiale del team Barni.

Petrucci, che ha corso in MotoGP con la Ducati Pramac e quella ufficiale, ha lasciato il Motomondiale a fine 2021 dopo una stagione con la KTM Tech 3. Quest’anno ha disputato la Dakar con la casa austriaca e poi il MotoAmerica con la Ducati. Ha anche gareggiato qualche settimana fa in MotoGP in Thailandia con la Suzuki.